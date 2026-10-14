Концерт Егора Крида в Уфе отменили

Шоу должно было состояться 21 октября.«В интернете стала появляться информация об отмене концертов любимых артистов», — комментирует управление Роспотребнадзора по Башкирии. Ведомство напомнило, что зрители могут вернуть билет на отмененный концерт. Для этого нужно обратиться в кассу или к агенту по продаже билетов и потребовать возврата денег. Если в кассе или агентстве отказали, следует обратиться напрямую к организатору мероприятия, контакты которого обычно указаны на билете. В случае отказа управление рекомендует составить письменную претензию и отправить ее организатору заказным письмом с уведомлением о вручении. Если в течение десяти дней с момента получения организатором претензии деньги не вернули, нужно обратиться в суд, к участию в котором можно привлечь специалиста Роспотребнадзора.