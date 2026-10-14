Vietjet Air начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга на курорты Вьетнама

Полеты на этот курорт будут выполняться дважды в 10-11 дней. С 1 ноября программа авиакомпании расширится за счет направления в Нячанг: частота полетов также составит два раза в 10-11 дней. Для обслуживания маршрутов компания будет использовать широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300. Самолет способен принять на борт около 380 пассажиров.