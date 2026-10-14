Vietjet Air начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга на курорты Вьетнама
14.10.2026, 11:09
Вьетнамский авиаперевозчик Vietjet Air запускает чартерное направление из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Первый рейс на остров Фукуок во Вьетнаме запланирован на 26 октября, сообщили в пресс-службе Кольцово.
Полеты на этот курорт будут выполняться дважды в 10-11 дней. С 1 ноября программа авиакомпании расширится за счет направления в Нячанг: частота полетов также составит два раза в 10-11 дней. Для обслуживания маршрутов компания будет использовать широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300. Самолет способен принять на борт около 380 пассажиров.
Чартерная программа будет действовать в течение всей зимней навигации. Билеты уже продаются в составе туристических пакетов.
В первом полугодии основной прирост пассажиропотока в Кольцово был обеспечен международными перевозками. Направление в Нячанг стало одним из самых популярных.