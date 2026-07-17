Пассажиропоток в Кольцово за полгода вырос на 3%

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге за первую половину 2026 года обслужил 3,84 млн пассажиров, что на 3% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Основной прирост обеспечен международными перевозками, которые увеличились на 10%. Лидерами по пассажиропотоку стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Популярны также направления в Анталью (Турция), Шарм-эш-Шейх (Египет) и Нячанг (Вьетнам). Активно уральцы и гости города летали в Душанбе (Таджикистан), Ереван (Армения) и Ташкент (Узбекистан).

Впервые аэропорт принял рейсы авиакомпаний FlyOne Asia в Узбекистан и Nesma Airlines к египетским курортам.

Ирина Пичурина