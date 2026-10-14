Татьяна Ерохина стала зампредом правительства Саратовской области
14.10.2026, 10:18
Депутат облдумы Татьяна Ерохина приступила с сегодняшнего дня к исполнению обязанностей зампреда правительства Саратовской области. Распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин.
Ранее глава региона предложил парламентарию перейти в правительство и взять под контроль здравоохранение и социальную сферу. «В рамках работы в областной думе она ранее также была задействована по этому блоку. Учитывая ее опыт, уверен, что у нее получится выстроить эффективную работу», — отметил господин Бусаргин.
Татьяна Ерохина — депутат областной думы нескольких созывов от «Единой России», ранее возглавляла саратовское региональное отделение партии. В парламенте госпожа Ерохина руководила комитетом по социальной политике, а также комитетом по государственному строительству и местному самоуправлению. В мае 2024 года депутат сложила с себя полномочия вице-спикера думы.