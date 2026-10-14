Татьяна Ерохина стала зампредом правительства Саратовской области

Ранее глава региона предложил парламентарию перейти в правительство и взять под контроль здравоохранение и социальную сферу. «В рамках работы в областной думе она ранее также была задействована по этому блоку. Учитывая ее опыт, уверен, что у нее получится выстроить эффективную работу», — отметил господин Бусаргин.