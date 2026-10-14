В Саратовской области школьников в лагерях накормят бесплатно
Школьников Саратовской области на продленке и в летних лагерях будут кормить бесплатно. Соответствующая инициатива рассматривалась в Саратовской областной Думе на заседании комитета по образованию, культуре и спорту.
Министр образования Саратовской области Александр Блатман сообщил, что вводится норма, по которой в государственных учреждениях региона детям, посещающим группы продленного дня, будут в учебное время бесплатно предоставлять горячее питание.
«Средняя стоимость питания будет устанавливаться Министерством образования области», — подчеркнул глава профильного ведомства.
Проект областного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» распространяется и на время летних каникул в лагерях с дневным пребыванием на базе указанных учреждений: школ, переданных в собственность региона. Школьники будут получать двух- и трехразовое питание.