В Саратовской области школьников в лагерях накормят бесплатно

Проект областного закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской области» распространяется и на время летних каникул в лагерях с дневным пребыванием на базе указанных учреждений: школ, переданных в собственность региона. Школьники будут получать двух- и трехразовое питание.