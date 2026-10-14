Вячеслав Володин потребовал осветить «самый последний темный угол» Саратова
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что губернатор Саратовской области и глава Саратова должны заняться улучшением освещения в региональном центре. Видеозапись с соответствующим заявлением господина Володина была опубликована 14 октября в его официальном Telegram-канале «Володин Саратов».
«Сейчас ходит фирменный поезд «Огни Саратова». А где огни? Вот взяли и сами для себя планку поставили. Надо делать все, чтобы самый последний темный угол в Саратове был освещен. Тогда это будет соответствовать»,— заявил спикер Госдумы.
Название поезда «Огни Саратова» было присвоено фирменному двухэтажному составу, который начал ежедневно курсировать между Саратовом и Москвой 14 сентября 2026 года. Запуск поезда состоялся при участии Вячеслава Володина.