Вячеслав Володин потребовал осветить «самый последний темный угол» Саратова

«Сейчас ходит фирменный поезд «Огни Саратова». А где огни? Вот взяли и сами для себя планку поставили. Надо делать все, чтобы самый последний темный угол в Саратове был освещен. Тогда это будет соответствовать»,— заявил спикер Госдумы.