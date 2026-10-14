«Для кубанского бизнеса это повод присмотреться к региональным площадкам»
IT-эксперт Андрей Шиневский — об атаках на дата-центры «Яндекса»
14.10.2026, 08:43
С 7 по 11 октября 2026 года беспилотники атаковали три дата-центра «Яндекса», что спровоцировало масштабные сбои в работе ряда сервисов у пользователей из России, Казахстана и Киргизии. Основатель ИТ-компании Virtualoff Андрей Шиневский рассказал, какие последствия это может иметь для обычных граждан и для бизнеса, и какие меры необходимо принять.
«За несколько дней “Яндекс” остановил три дата-центра: в Сасово, Калуге и Владимире. Компания сама сообщила клиентам облака, что платформа работает в аварийном режиме, и посоветовала включать резервные планы. Проблема в том, что у большинства небольших компаний таких планов нет.
“Яндекс” давно не только поисковик. Это такси, доставка, карты, навигатор, музыка, кино, вход на многие сайты через Яндекс ID. Кроме того, в Yandex Cloud работают тысячи чужих сайтов и приложений. Поэтому человек видит не “сломался Яндекс”, а “не грузится сайт магазина” или “не проходит оплата”, и часто даже не понимает, в чем причина.
Данные, скорее всего, никуда не пропадут, у крупных сервисов есть копии. Но доступ к ним может пропадать, и иногда надолго.
Обычным пользователям я бы советовал скачать офлайн-карты своего города. Иметь второе приложение такси, запасную карту и немного наличных. И главное: по возможности сохранить на свой компьютер все ценное, что сейчас лежит только в облаке. Фотографии, сканы документов, рабочие файлы. Выгрузите их, пока сервис доступен, и сделайте еще одну копию на флешку или внешний диск. Если файл хранится в одном месте, однажды вы его потеряете.
Последние годы компании активно уходили в облака, и в целом это правильно. Облако обычно надежнее серверной в подсобке. Но многие положили все в один дата-центр одного провайдера и решили, что за надежность теперь отвечает он. Это как хранить все документы в банковской ячейке без единой копии. Банк ячейку охраняет, но если хранилище сгорит, документы вам никто не вернет.
Руководителю стоит сделать на этой неделе следующее. Узнать, где физически работает сайт, 1С, CRM, почта, кассы. Ответ “в облаке” не подходит, нужны город и провайдер.
Проверить резервные копии. Минимум: одна копия должна лежать у другого провайдера или в другом регионе. И обязательно попробовать из нее восстановиться. Копия, из которой ни разу не восстанавливались, может оказаться пустой.
Посчитать, сколько часов бизнес проживет без каждой системы. От этого зависит, сколько разумно тратить на резерв.
Для касс, учета и приема заказов предусмотреть возможность хотя бы день работать без интернета и облака.
Дата-центр нельзя построить за месяц, это годы и большие деньги. Если атаки продолжатся, мощностей станет меньше, облачные услуги подорожают.
Провайдеры заложат в цену охрану и разнесение по регионам. Компании начнут держать системы на нескольких площадках и хранить свои копии. Для кубанского бизнеса это повод присмотреться к региональным площадкам: если основная система в одном регионе, а резерв в другом, риск потерять все сразу сильно ниже.
Надежность зависит не только от провайдера, но и от того, как вы сами все устроили. Компании, у которых резервирование было настроено заранее, эту неделю почти не заметили».