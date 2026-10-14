«Для кубанского бизнеса это повод присмотреться к региональным площадкам»

Обычным пользователям я бы советовал скачать офлайн-карты своего города. Иметь второе приложение такси, запасную карту и немного наличных. И главное: по возможности сохранить на свой компьютер все ценное, что сейчас лежит только в облаке. Фотографии, сканы документов, рабочие файлы. Выгрузите их, пока сервис доступен, и сделайте еще одну копию на флешку или внешний диск. Если файл хранится в одном месте, однажды вы его потеряете.