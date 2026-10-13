Балашовский Хопер предлагают дочистить за 5,53 миллиона рублей

Подрядчику предстоит удалить 67,3 куб. м древесно-кустарниковой растительности, устроить 978 м технологических проездов, из которых 863 м необходимо укрепить щебнем, а также подготовить участок размещения грунта объемом 5,22 тыс. куб. м. Отдельным блоком предусмотрено размещение 49,5 т отходов на полигоне. Работы будут вестись на восточной окраине Балашова в районе улицы 2-я Хоперская.