Балашовский Хопер предлагают дочистить за 5,53 миллиона рублей
При этом контракт на первый этап проекта исполнили только на треть
13.10.2026, 20:53
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области объявило конкурс на проведение второго этапа расчистки русла расположенной в Балашовском районе реки Хопер. Чиновники опубликовали карточку заказа в ЕИС «Госзакупки».
Максимально власти готовы заплатить 5,63 млн руб. Заявки от потенцеальных подрядчиков принимают до 20 октября, исполнителя выберут 22-го. Месяцем ранее минприроды объявило аналогичный конкурс, но с меньшей начальной ценой — 5,19 млн руб. Тогда желающих взять контракт не нашлось.
Согласно опубликованному в системе проекту контракта с техзаданием, будущий подрядчик должен будет закончить работы до 1 декабря этого года. Минприроды планирует заключить договор до 30 декабря. Таким образом, на приемку, расчеты и оформление гарантийных обязательств у сторон будет почти месяц.
Подрядчику предстоит удалить 67,3 куб. м древесно-кустарниковой растительности, устроить 978 м технологических проездов, из которых 863 м необходимо укрепить щебнем, а также подготовить участок размещения грунта объемом 5,22 тыс. куб. м. Отдельным блоком предусмотрено размещение 49,5 т отходов на полигоне. Работы будут вестись на восточной окраине Балашова в районе улицы 2-я Хоперская.
Контракт предполагает авансирование в размере 30% цены договора. Исполнитель должен будет предоставить в качестве обеспечения исполнения 30% от цены контракта и 10% от начальной цены — как гарантийное обеспечение.
В течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта подрядчик должен разработать проект производства работ, а в ходе исполнения — обеспечивать фотофиксацию с указанием даты и координат съемки, вести исполнительную документацию и незамедлительно информировать заказчика об авариях и несчастных случаях. Гарантийный срок составит 12 месяцев. Выявленные недостатки стороны должны фиксировать актом в течение 10 календарных дней.
Строительный контроль и авторский надзор министерство закажет отдельно. Исполнитель должен будет обеспечить доступ контролирующих лиц на объект, сохранить документацию на площадке и устранить отступления от проектных решений за свой счет.
Жители Балашовского района жаловались на заиление и последующее обмеление Хопра. После этого власти инициировали расчистку реки. Суммарно чиновники планируют расчистить 4,4 км русла. В августе депутат Госдумы Николай Панков (ЕР) заявил о том, что в прошлом году работы выполнили на 1,7 км. «Ъ — Средняя Волга» не удалось найти на портале «Госзакупки» такие контракты.
Первый этап уборки Хопра стартовал в сентябре. При начальной стоимости контракта 34,15 млн руб. договор подписали с ценой 28 млн руб. Подряд получило казанское ООО «ПЦ Град». Согласно карточке заказа в ЕИС «Госзакупки» контракт уже расторгли. Фактически компания исполнила работы на 8,4 млн руб., что составляет 30% от полной стоимости. Изначально «ПЦ Град» должен был расчистить 861 м русла.