Рабочий получил травмы при падении на стройке вокзала в Саратове
13.10.2026, 18:56
В Саратове на стройке железнодорожного вокзала травмировался монтажник. Мужчина упал с высоты, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СКР.
По данным ведомства, сегодня при укладке опалубки на ж/д вокзале Саратова 32-летний строитель получил травмы при падении. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. В больнице ему оказывают помощь.
Следственные органы управления начали процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ). Обстоятельства инцидента устанавливаются.