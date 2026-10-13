Работу частной школы в Краснодаре приостановили из-за нарушений пожарной безопасности

Прокуратура округа не согласилась с этим решением и принесла апелляционное представление. Апелляционная инстанция поддержала позицию прокурора, указав, что заключение об устранении нарушений пожарной безопасности может выдать только уполномоченный специалист органа государственного пожарного надзора, а сами нарушения несут угрозу жизни и здоровью находящихся там людей.