Работу частной школы в Краснодаре приостановили из-за нарушений пожарной безопасности
13.10.2026, 17:05
Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара провела проверку и выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в здании частной детской школы, где индивидуальный предприниматель оказывает образовательные услуги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
Решением Советского районного суда Краснодара от 31 января 2025 года в удовлетворении требований прокурора о запрете деятельности по оказанию образовательных услуг до устранения нарушений было отказано. Суд первой инстанции решил, что часть нарушений фактически устранена.
Прокуратура округа не согласилась с этим решением и принесла апелляционное представление. Апелляционная инстанция поддержала позицию прокурора, указав, что заключение об устранении нарушений пожарной безопасности может выдать только уполномоченный специалист органа государственного пожарного надзора, а сами нарушения несут угрозу жизни и здоровью находящихся там людей.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 21 сентября 2026 года представление прокурора удовлетворено, решение районного суда отменено, по делу принято новое решение об удовлетворении исковых требований. Решение суда вступило в законную силу.