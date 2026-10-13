Трое сотрудников ДПС в Краснодаре осуждены за должностные преступления
13.10.2026, 16:56
В Краснодаре бывшие сотрудники ДПС признаны виновными в совершении должностных преступлений. Им назначены сроки от 10 до 7 лет и 2 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что в августе 2024 года подсудимые, находясь на службе, остановили автомобиль, у водителя которого были выявлены признаки опьянения. Сотрудники полиции договорились не привлекать его к административной ответственности, за что потребовали взятку в размере 200 тыс. руб. У мужчины при себе денег не оказалось, поэтому он попросил своего знакомого передать сотрудникам ДПС 150 тыс. руб. Полученными деньгами подсудимые распорядились по своему усмотрению.
В тот же день фигуранты — Роман Хорьков, Максим Нищадим и Георгис Терсенов — получили от разных водителей взятки в размере 20, 50 и 50 тыс. руб. Они по надуманным основаниям требовали деньги и возвращали документы водителям только после получения указанных сумм.
Суд признал Павла Зиму, Георгиса Терсенова и Романа Хорькова виновными. Производство в отношении Максима Нищадима приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны РФ. Все они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Хорьков, Нищадим и Терсенов также обвинялись по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки).
Павел Зима приговорен к 7 годам и 2 месяцам заключения со штрафом в размере 1,5 млн руб., его взяли под стражу в зале суда. Георгис Терсенов осужден на 9,5 лет и должен выплатить штраф в размере 2 млн руб. Роман Хорьков приговорен к 10 годам лишения свободы и должен выплатить штраф в размере 1,7 млн руб. Все трое лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.