Трое сотрудников ДПС в Краснодаре осуждены за должностные преступления

Павел Зима приговорен к 7 годам и 2 месяцам заключения со штрафом в размере 1,5 млн руб., его взяли под стражу в зале суда. Георгис Терсенов осужден на 9,5 лет и должен выплатить штраф в размере 2 млн руб. Роман Хорьков приговорен к 10 годам лишения свободы и должен выплатить штраф в размере 1,7 млн руб. Все трое лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.