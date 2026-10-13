Росприроднадзор требует 141 млн рублей с керченской компании за вред почве

На заседании представитель истца передал суду возражения на ходатайство о проведении экспертизы. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Администрация города Керчи, местный Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, а также ООО «Строительное Управление 7». Все трое обязаны представить письменные пояснения по существу спора с нормативно-правовым обоснованием.