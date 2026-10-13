Росприроднадзор требует 141 млн рублей с керченской компании за вред почве
13.10.2026, 16:48
Арбитражный суд Республики Крым отложил до 20 октября 2026 года рассмотрение иска Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к ООО «Юг Инвест». Ведомство добивается взыскания с керченской компании 141,94 млн рублей в счёт возмещения вреда, причиненного почве. Определение суда опубликовано в картотеке инстанции.
Заседание, запланированное на 8 сентября, перенесено после того, как суд удовлетворил ходатайство ответчика о назначении судебной экспертизы. Суд в определении по делу пояснил, что разбирательство откладывается «для соблюдения процессуальных прав сторон и получения дополнительных доказательств, имеющих существенное значение для объективного рассмотрения спора».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮГ Инвест» зарегистрировано в 2018 году в г. Керчь. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей. Учредитель — Петр Воробьев. Выручка предприятия за 2025 год — 44,97 млн рублей, прибыль — 2,97 млн рублей.
На заседании представитель истца передал суду возражения на ходатайство о проведении экспертизы. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Администрация города Керчи, местный Департамент архитектуры, имущественных и земельных отношений, а также ООО «Строительное Управление 7». Все трое обязаны представить письменные пояснения по существу спора с нормативно-правовым обоснованием.
Следующее заседание состоится в 15:50 в зале 203 по адресу: Симферополь, ул. Александра Невского, д. 2911. До 20 октября все участники процесса должны направить суду письменные пояснения на имеющиеся в материалах дела отзывы и возражения.