Председатель ЗСК оценил ход уборки риса в Северском районе
13.10.2026, 16:02
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко во время рабочей поездки в Северский район ознакомился с уборкой риса и развитием мелиоративной инфраструктуры. В частности, на базе агрофирмы «Кубань» ему представили проект мелиоративного участка площадью около 900 га.
Из этой территории 380 га уже введены в эксплуатацию — на них посеяли кукурузу. Еще около 500 га планируется задействовать в следующем году. Сейчас на участке прокладывают линии электроснабжения и водоводы, монтируют оросительные системы. Всего предполагается использовать 16 оросительных машин.
Господин Бурлачко отметил значение мелиорации для развития агропромышленного комплекса региона, в том числе рисоводства. По его словам, среди приоритетных задач — расширение орошаемых площадей, поддержание инфраструктуры в надлежащем состоянии и сохранение лесозащитных насаждений. Он также указал на необходимость совершенствования регионального законодательства с учетом потребностей сельского хозяйства. В декабре прошлого года депутаты ЗСК внесли поправки в профильный закон, касающиеся учета мелиорированных земель.
В апреле на заседании Президиума Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге обсуждалось развитие мелиоративного комплекса. По итогам встречи региональным парламентам рекомендовали отслеживать реализацию программ по вовлечению в оборот земель сельхозназначения. Сейчас в Краснодарском крае собирают необходимую для такого мониторинга информацию, сообщил Юрий Бурлачко.
Во время осмотра действующей мелиоративной станции участники поездки обсудили субсидирование сельхозпроизводителей. Председатель ЗСК отметил, что экономическая ситуация требует новых подходов к поддержке отдельных направлений агропрома. При этом, по его словам, важным условием остается координация работы всех участников отрасли.
В ходе поездки Юрий Бурлачко также посетил рисовые чеки, где ведется уборка урожая комбайнами, и элеватор «Кубанской крупяной компании». Его вместимость составляет 30 тыс. тонн, производительность оборудования по очистке и подработке зерна — до 80 тонн в час. Сейчас в силосах хранится около 10 тыс. тонн зерна, в том числе поступившего от фермеров из других муниципалитетов.
Завершилась поездка обсуждением с руководством агроконцерна «Возрождение» вопросов реализации урожая на фоне сохраняющихся трудностей с экспортом.