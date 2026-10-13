Председатель ЗСК оценил ход уборки риса в Северском районе

В ходе поездки Юрий Бурлачко также посетил рисовые чеки, где ведется уборка урожая комбайнами, и элеватор «Кубанской крупяной компании». Его вместимость составляет 30 тыс. тонн, производительность оборудования по очистке и подработке зерна — до 80 тонн в час. Сейчас в силосах хранится около 10 тыс. тонн зерна, в том числе поступившего от фермеров из других муниципалитетов.