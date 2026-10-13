Импорт фруктов на Кубань увеличился до более чем 900 тысяч т

Импорт овощей, в том числе картофеля, томатов и капусты, составил около 400 тыс. т. В 2025 году за тот же период их ввезли на 340 тыс. т больше. Круп в 2026 году (киноа, кукурузная крупа) импортировали более 49 тыс. т, в 2025-м — на 20 тыс. т больше. Морепродуктов ввезли более 5,3 тыс. т, в 2025-м — на 152 т меньше.