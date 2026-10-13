Импорт фруктов на Кубань увеличился до более чем 900 тысяч т
13.10.2026, 15:59
За девять месяцев 2026 года импорт фруктов, в том числе апельсинов, мандаринов и других, в Краснодарский край составил более 900 тыс. т. За аналогичный период 2025 года этот показатель был на 100 тыс. т меньше. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Импорт овощей, в том числе картофеля, томатов и капусты, составил около 400 тыс. т. В 2025 году за тот же период их ввезли на 340 тыс. т больше. Круп в 2026 году (киноа, кукурузная крупа) импортировали более 49 тыс. т, в 2025-м — на 20 тыс. т больше. Морепродуктов ввезли более 5,3 тыс. т, в 2025-м — на 152 т меньше.
Основными странами-импортерами продукции за девять месяцев 2026 и 2025 годов стали Турция, Египет, Судан и Китай. Основные страны, экспортирующие подкарантинную продукцию в Россию, — Турция, Египет и Узбекистан.
В министерстве отмечают, что при ввозе в Россию сотрудники управления проконтролировали более 61,7 тыс. партий подкарантинной растительной продукции импортного происхождения. По итогам карантинного фитосанитарного контроля выявлено 11 видов карантинных объектов в 542 случаях. В области ветеринарии с начала 2026 года ввезено 246 партий товара, нарушений не обнаружено.
Также в управлении отметили, что производители Краснодарского края за девять месяцев 2025 и 2026 годов не экспортировали морепродукты.