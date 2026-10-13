В Ярославле ограничат продажу алкоголя из-за матча Кубка России

Мэрия Ярославля рекомендовала ограничить розничную продажу алкоголя 13 октября с 14:00 до 19:00 в магазинах на прилегающей к стадиону «Шинник» территории. Это следует из постановления мэрии от 13 октября. Ограничение связано с проведением матча Кубка России по футболу сезона 2026/2027.