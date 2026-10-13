В Ярославле ограничат продажу алкоголя из-за матча Кубка России
13.10.2026, 15:50
Мэрия Ярославля рекомендовала ограничить розничную продажу алкоголя 13 октября с 14:00 до 19:00 в магазинах на прилегающей к стадиону «Шинник» территории. Это следует из постановления мэрии от 13 октября. Ограничение связано с проведением матча Кубка России по футболу сезона 2026/2027.
Встреча костромского «Спартака» и «Челябинска» пройдет сегодня на стадионе «Шинник». Начало матча — в 16:00.
Рекомендация распространяется на предприятия потребительского рынка в границах улиц Володарского, Некрасова, Свердлова, Угличской и Победы. Соответствующее постановление №919 подписано 13 октября.