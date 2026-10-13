В Петербурге предложили изменить ГОСТ для настройки светофоров
ГОСТ для светофоров могут изменить из-за пробок и долгого ожидания зеленого света
13.10.2026, 15:22
Комитет по транспорту Петербурга предлагает смягчить требования ГОСТа к организации движения пешеходов и автомобилей на перекрестках. Изменения позволят настраивать работу светофоров с учетом особенностей конкретных участков дорог, сообщили в комитете во «ВКонтакте».
Сейчас ГОСТ требует разделять во времени движение пешеходов и транспорта. По данным комитета, в Петербурге этим требованиям соответствуют 1 270 из 1 990 светофорных объектов. При этом на сложных перекрестках такое регулирование может приводить к пробкам и увеличивать время ожидания зеленого сигнала для пешеходов.
В комитете предлагают заменить категоричный запрет на одновременное движение пешеходов и транспорта рекомендацией, скорректировать параметры, при которых необходимо разделять фазы светофора, а также использовать мигающие бело-лунные секции для предупреждения водителей о пешеходах.
«Можно настраивать каждый перекресток индивидуально. Сократится время ожидания зеленого света для водителей и пешеходов, появится возможность увеличить пропускную способность перекрестков», — сообщили в комитете.
Сейчас комитет совместно с Госавтоинспекцией собирает статистику, чтобы дополнительно обосновать предложения и направить их на федеральный уровень.