В Петербурге предложили изменить ГОСТ для настройки светофоров

Сейчас ГОСТ требует разделять во времени движение пешеходов и транспорта. По данным комитета, в Петербурге этим требованиям соответствуют 1 270 из 1 990 светофорных объектов. При этом на сложных перекрестках такое регулирование может приводить к пробкам и увеличивать время ожидания зеленого сигнала для пешеходов.