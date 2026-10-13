Кассация направила на пересмотр дело об ошибке в загранпаспорте в Краснодаре
13.10.2026, 14:56
Четвертый кассационный суд в Краснодаре отменил судебные акты по делу о взыскании убытков из-за ошибки в загранпаспорте несовершеннолетней жительницы Краснодара. Спор направили на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба суда.
Из материалов дела следует, что семья не смогла вылететь в Таиланд после того, как при прохождении пограничного контроля в аэропорту у ребенка изъяли загранпаспорт. Причиной стала неверно указанная в документе информация о поле. Оплаченные билеты семья использовать не смогла.
Мать девочки подала иск в суд, требуя взыскать с МВД России и ГУ МВД по Краснодарскому краю более 500 тыс. руб., в том числе убытки и компенсацию морального вреда. Первомайский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении иска. Он указал, что заявительница могла обнаружить ошибку при получении паспорта и потребовать ее исправления. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.
Кассационный суд счел выводы нижестоящих инстанций ошибочными. По мнению коллегии, контроль за соблюдением порядка выдачи паспортов входит в обязанности должностных лиц, а сотрудник, оформивший документ с ошибкой, ненадлежащим образом исполнил свои полномочия. Именно из-за неточности паспорт признали недействительным, что повлекло финансовые потери заявительницы.
Кроме того, кассация указала на процессуальные нарушения. Первая инстанция не запросила материалы заявления о выдаче паспорта, необходимые для полного выяснения обстоятельств дела. Апелляционный суд это нарушение не устранил.
В результате кассация отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение.