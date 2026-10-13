Кассация направила на пересмотр дело об ошибке в загранпаспорте в Краснодаре

Мать девочки подала иск в суд, требуя взыскать с МВД России и ГУ МВД по Краснодарскому краю более 500 тыс. руб., в том числе убытки и компенсацию морального вреда. Первомайский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении иска. Он указал, что заявительница могла обнаружить ошибку при получении паспорта и потребовать ее исправления. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.