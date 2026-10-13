Жителя Симферополя осудили на 9,5 нрда за организацию заказного убийства

Фигурант попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле, но в результате погони его задержали на пороге симферопольского управления МВД. Отмечается, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, а потому решил, что за ним гонятся старые знакомые из криминальной жизни.