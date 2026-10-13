Жителя Симферополя осудили на 9,5 нрда за организацию заказного убийства
13.10.2026, 14:51
42-летнего жителя Симферополя признали виновным в организации заказного убийства. Он планировал убить бывшую супругу и тестя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.
Установлено, что в марте 2024 года фигурант вместе со своей матерью планировал совершить убийство бывшей жены и экс-тестя, чтобы после развода не делить часть совместно нажитого имущества. Для реализации плана житель Симферополя обратился к знакомому с просьбой за 2,5 млн руб. найти исполнителя. Посреднику передали данные о маршрутах передвижения и образе жизни будущих жертв.
27 марта на улице 60 лет Октября в Симферополе заказчик встретился с исполнителем, который предоставил ему на мобильном телефоне фотографии убийства, которое на самом деле было инсценировкой. После подтверждения фигурантом дальнейшей передачи денег его остановили сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Фигурант попытался скрыться от правоохранителей на автомобиле, но в результате погони его задержали на пороге симферопольского управления МВД. Отмечается, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за мошенничество, а потому решил, что за ним гонятся старые знакомые из криминальной жизни.
Мать и сын заключены под стражу. На недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка 60 млн руб. Фигурант признан виновным в организации покушения на убийство двух лиц по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В отношении матери судом также принято решение.