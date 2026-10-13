В Сочи запустили сеть 5G на частотах LTE

Ранее государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G на частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.