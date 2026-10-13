В Сочи запустили сеть 5G на частотах LTE
13.10.2026, 14:42
В Сочи запустили новый стандарт связи пятого поколения в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE. Как сообщили в пресс-службе МТС Краснодарского края, для компании это четвертый город в регионе, где заработала новая сеть.
В сентябре Краснодар, Новороссийск и Анапа попали в число первых российских городов, где начала работать сеть пятого поколения.
Ранее государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G на частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года. В ближайшее время сети 5G должны появиться в городах с населением более 1 млн человек, далее покрытие будет расширяться поэтапно в течение трех лет.
Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, Сочи стал одним из первых городов России, который объявил о готовности своей сети к запуску 5G еще в середине этого года. «Мы провели большую работу, модернизировав свыше 2000 базовых станций и нарастив пропускную способность транспортной сети»,— прокомментировал господин Ласкавый.
На сегодня в Большом Сочи доступны 10 локаций, где можно пользоваться новой сетью. В первую очередь это территория Центрального Сочи, а также Сириус. В частности, 5G-сигнал ускорил интернет в районе ж/д вокзала Сириуса, на территориях филиала Российского университета дружбы народов и Центрального стадиона, частично — вдоль Курортного проспекта.