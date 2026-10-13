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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге до 2030 года планируют построить десять новых станций метро

13.10.2026, 14:40
На развитие метрополитена Санкт-Петербурга в 2027–2029 годах предусмотрели 146,5 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании городского правительства, посвященном проекту бюджета.
На развитие метро Петербурга за три года направят 146,5 млрд рублей

На развитие метро Петербурга за три года направят 146,5 млрд рублей

Александр Коряков / Коммерсантъ

В 2027 году на строительство метро планируют направить 45 млрд рублей. Всего до 2030 года в Петербурге рассчитывают построить десять новых станций.
В следующем году финансирование предусмотрено для строительства семи станций. В их числе — объекты Невско-Василеостровской линии на участке от «Савушкина» до «Зоопарка», а также Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала-2». Кроме того, средства направят на строительство вестибюля станции «Театральная». Продолжаются и работы по созданию вестибюля станции «Лиговский проспект-2».
Общий объем адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга на 2027 год составит почти 237 млрд рублей, или около 14% всех расходов города. Из этой суммы 108 млрд рублей, что соответствует 46% бюджета программы, направят на развитие транспортной системы.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор