В Петербурге до 2030 года планируют построить десять новых станций метро
13.10.2026, 14:40
На развитие метрополитена Санкт-Петербурга в 2027–2029 годах предусмотрели 146,5 млрд рублей. Об этом сообщили на заседании городского правительства, посвященном проекту бюджета.
В 2027 году на строительство метро планируют направить 45 млрд рублей. Всего до 2030 года в Петербурге рассчитывают построить десять новых станций.
В следующем году финансирование предусмотрено для строительства семи станций. В их числе — объекты Невско-Василеостровской линии на участке от «Савушкина» до «Зоопарка», а также Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала-2». Кроме того, средства направят на строительство вестибюля станции «Театральная». Продолжаются и работы по созданию вестибюля станции «Лиговский проспект-2».
Общий объем адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга на 2027 год составит почти 237 млрд рублей, или около 14% всех расходов города. Из этой суммы 108 млрд рублей, что соответствует 46% бюджета программы, направят на развитие транспортной системы.