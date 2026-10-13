В Петербурге до 2030 года планируют построить десять новых станций метро

В следующем году финансирование предусмотрено для строительства семи станций. В их числе — объекты Невско-Василеостровской линии на участке от «Савушкина» до «Зоопарка», а также Красносельско-Калининской линии от «Казаковской» до «Обводного канала-2». Кроме того, средства направят на строительство вестибюля станции «Театральная». Продолжаются и работы по созданию вестибюля станции «Лиговский проспект-2».