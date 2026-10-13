На специальные выплаты медработникам в КБР направили более 1 млрд рублей
13.10.2026, 14:21
В Кабардино-Балкарии с начала на специальные социальные выплаты медицинским работникам направили 1,027 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Мера поддержки распространяется на более чем 6,4 тыс. специалистов. Размер ежемесячных выплат составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. в зависимости от категории сотрудника и типа медицинского учреждения. Получателями выплат стали врачи и медсестры первичного звена, сотрудники центральных районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой медицинской помощи.
Право на выплаты имеют работники учреждений государственной или муниципальной системы здравоохранения, участвующих в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.