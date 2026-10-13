Крайсуд истребовал у властей Краснодара документы по «зеленой зоне» в ЮМР
13.10.2026, 14:13
Краснодарский краевой суд, где оспаривается решение гордумы кубанской столицы об изменении «зеленой зоны» на Рождественской набережной, где планируется строительство храма, по ходатайству прокуратуры истребовал у городских властей дополнительные документы по этой территории.
Крайсуд рассматривает административный жителя Юбилейного микрорайона (ЮМР) и экоактивиста Виталия Черкасова к гордуме кубанской столицы. Он требует признать незаконным ее решение, касающееся судьбы участка на Рождественской набережной, который отведен под строительство нового храма.
Истец требует признать незаконным решение гордумы Краснодара от 29 января 2026 года о внесении изменений в ее же решение «О наименовании зеленой зоны в муниципальном образовании город Краснодар». Власти кубанской столицы говорят, что они вправе менять наименования зеленых зон. Однако активист настаивает на том, что фактически этим решением изменены не ее наименование, а границы и сокращена ее площадь.
«В ходе последнего заседания представитель прокуратуры заявил о ходатайство об истребовании из горДумы данные о границах “зеленой зоны” до сокращения, а из администрации Краснодара – постановление об утверждении документации по планировке территории между Рождественской Набережной и правым берегом Кубани. Суд это ходатайство удовлетворил. Теперь ждем этих документов с Красной, 122», – рассказал экоактивист «Ъ-Кубань». В пресс-службе надзорного ведомства эту информации подтвердили.
Предположительно, речь идет о том, чтобы проверить слова активиста о сокращении оспариваемым решением площади «зеленой зоны».
Следующее судебное заседание по делу назначено в крайсуде на пятницу 16 октября.