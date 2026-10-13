Крайсуд истребовал у властей Краснодара документы по «зеленой зоне» в ЮМР

Истец требует признать незаконным решение гордумы Краснодара от 29 января 2026 года о внесении изменений в ее же решение «О наименовании зеленой зоны в муниципальном образовании город Краснодар». Власти кубанской столицы говорят, что они вправе менять наименования зеленых зон. Однако активист настаивает на том, что фактически этим решением изменены не ее наименование, а границы и сокращена ее площадь.