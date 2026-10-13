Объем продаж ПАО «АПРИ» вырос на 24,4%

В квадратных метрах продажи увеличились на 16% год к году, до 90 тыс. кв. м. Средняя цена реализации выросла на 7,1%, до 158 тыс. руб. за кв. м. Результат обусловлен переходом части проектов в завершающую стадию и увеличением доли продаж готовых квартир. Доля договоров с ипотекой за девять месяцев этого года составила 81%.