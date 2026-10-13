Госэкспертиза одобрила проект капремонта УДС «Молот»

Напомним, КРПК выкупила здание дворца зимой 2021 года, после чего на объекте начался ремонт. В прошлом году была завершена модернизация арены, пространств для зрителей и спортсменов. По техническому заданию подрядчик должен отремонтировать фойе центрального входа, атриумное пространство, вестибюли, зоны кафе, лестничные марши, коридоры, раздевалки, санитарные узлы, тренерские, сушильные помещения (цокольный этаж). Работы внутри дворца должны завершиться в ноябре этого года.