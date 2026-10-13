Госэкспертиза одобрила проект капремонта УДС «Молот»
Обновлено13.10.2026, 14:11
Управление государственной экспертизы Пермского края выдало положительное заключение на проектную документацию капитального ремонта здания УДС «Молот». Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Заключение было выдано 12 октября. По информации в реестре, речь идет о капитальном ремонте внутренних помещений и общественных пространств. Застройщиком указано ООО «Молот». Заказчиком является АО «Корпорация развития Пермского края». Проектную документацию подготовило пермское ООО «Профпроект».
Напомним, КРПК выкупила здание дворца зимой 2021 года, после чего на объекте начался ремонт. В прошлом году была завершена модернизация арены, пространств для зрителей и спортсменов. По техническому заданию подрядчик должен отремонтировать фойе центрального входа, атриумное пространство, вестибюли, зоны кафе, лестничные марши, коридоры, раздевалки, санитарные узлы, тренерские, сушильные помещения (цокольный этаж). Работы внутри дворца должны завершиться в ноябре этого года.
ООО «Молот» зарегистрировано в 2022 году. По итогам прошлого года выручка компании составила 122 млн руб., чистый убыток зафиксирован на уровне 22,6 млн руб., что на 33% меньше аналогичного периода предыдущего года.