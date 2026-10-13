Морспасслужба проверила сообщения о разливе нефтепродуктов в Черном море
13.10.2026, 13:34
Информация о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море у побережья Краснодарского края, распространяемая в социальных сетях, не подтвердилась. Специалисты Морской спасательной службы не зафиксировали загрязнений акватории, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Поводом для публикаций стал снимок, предположительно сделанный со спутника 10 октября. По утверждениям авторов сообщений, на изображении виден след загрязнения в Черном море между Архипо-Осиповкой и Новороссийском. Появление нефтепродуктов связывали с пожаром на танкере.
В ФГБУ «Морская спасательная служба» сообщили, что специалисты учреждения ведут мониторинг акватории Черного моря. По информации ведомства, загрязнение нефтепродуктами не подтверждается.