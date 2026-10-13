Морспасслужба проверила сообщения о разливе нефтепродуктов в Черном море

Поводом для публикаций стал снимок, предположительно сделанный со спутника 10 октября. По утверждениям авторов сообщений, на изображении виден след загрязнения в Черном море между Архипо-Осиповкой и Новороссийском. Появление нефтепродуктов связывали с пожаром на танкере.