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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Морспасслужба проверила сообщения о разливе нефтепродуктов в Черном море

13.10.2026, 13:34
Информация о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море у побережья Краснодарского края, распространяемая в социальных сетях, не подтвердилась. Специалисты Морской спасательной службы не зафиксировали загрязнений акватории, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Оксана Зуйко / Коммерсантъ

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Поводом для публикаций стал снимок, предположительно сделанный со спутника 10 октября. По утверждениям авторов сообщений, на изображении виден след загрязнения в Черном море между Архипо-Осиповкой и Новороссийском. Появление нефтепродуктов связывали с пожаром на танкере.
В ФГБУ «Морская спасательная служба» сообщили, что специалисты учреждения ведут мониторинг акватории Черного моря. По информации ведомства, загрязнение нефтепродуктами не подтверждается.

Мария Удовик