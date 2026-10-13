Осенняя закачка воды обойдется саратовскому бюджету в 150 миллионов рублей

Власти планирую организовать наполнение 85 водоемов в восьми муниципалитетах: Александрово-Гайском, Балаковском, Ершовском, Краснокутском, Краснопартизанском, Новоузенском, Питерском и Федоровском районах. Суммарно рабочие закачают в резервуары больше 19 млн куб. м воды. На указанные цели заложили 150 млн руб. из регионального бюджета.