Осенняя закачка воды обойдется саратовскому бюджету в 150 миллионов рублей
13.10.2026, 13:31
В районах Саратовской области стартовала осенняя кампания по закачке воды. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Власти планирую организовать наполнение 85 водоемов в восьми муниципалитетах: Александрово-Гайском, Балаковском, Ершовском, Краснокутском, Краснопартизанском, Новоузенском, Питерском и Федоровском районах. Суммарно рабочие закачают в резервуары больше 19 млн куб. м воды. На указанные цели заложили 150 млн руб. из регионального бюджета.
Ранее наполнили водоемы Левобережных районов Саратовской области. «Это позволило сформировать запас воды для нужд сельхозпредприятий и тысяч жителей»,— объяснил губернатор. На работы ушло 60 млн руб.