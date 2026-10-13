Нижегородцы чаще выбирают нейросети для обучения новым профессиям
13.10.2026, 13:33
Более 3 тыс. жителей Нижегородской области прошли переобучение в рамках нацпроекта «Кадры» за девять месяцев 2026 года, сообщили в региональном министерстве демографии. Самыми популярными программами стали направления, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом.
Более 2,5 тыс. человек, 83% от общего количества участников, уже нашли работу. Кроме нейросетей, нижегородцы выбирают программы в сферах медицины и ухода, графического дизайна, автоматизации данных, управления беспилотниками, работы на станках с ЧПУ, а также лесопользования, экскурсионной деятельности, управления качеством пищевой продукции и швейного дела.
Замгубернатора Егор Поляков отметил, что за три квартала 2026 года на переобучение подано 8,8 тыс. заявок — на треть больше по сравнению со всем 2025 годом.
С этого года значительно расширилось количество программ: их доступно уже более 100, тогда как на начало 2025 года было только 22. Число организаций, в которых можно пройти обучение, увеличилось с девяти до 24.
«Учиться приходят и многие работающие граждане, которые хотят расширить свои компетенции. Работодатели, заинтересованные в развитии своих сотрудников, направляют их на конкретные программы, выбранные с учетом актуальных потребностей предприятия», — отметил министр демографии области Игорь Пантюхин.
Бесплатное обучение доступно безработным, гражданам старше 50 лет, женщинам в декрете, участникам СВО и членам их семей и ряду других категорий.