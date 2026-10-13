В Сочи могут построить Национальный центр подготовки сборных команд России по футболу

В рамках проекта предполагается предоставить земельные участки Российскому футбольному союзу. Сейчас специалисты проводят экологическое обследование территорий, которые могут подойти для строительства. Завершить работы планируется к концу 2026 года, после чего будет принято решение о возможности размещения центра.