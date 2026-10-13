В Сочи могут построить Национальный центр подготовки сборных команд России по футболу
13.10.2026, 13:06
В Сочи рассматривают возможность строительства Национального центра подготовки сборных команд России по футболу. Вопрос обсуждался на совещании под председательством заместителя министра природных ресурсов РФ Ольги Гатаговой с участием мэра города Андрея Прошунина, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
В рамках проекта предполагается предоставить земельные участки Российскому футбольному союзу. Сейчас специалисты проводят экологическое обследование территорий, которые могут подойти для строительства. Завершить работы планируется к концу 2026 года, после чего будет принято решение о возможности размещения центра.
По словам Андрея Прошунина, Сочи подходит для круглогодичной подготовки спортсменов благодаря климатическим условиям и существующей спортивной инфраструктуре. В частности, федеральная база «Юг Спорт» на протяжении нескольких десятилетий принимает сборные команды по различным видам спорта.