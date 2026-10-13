На Кубани клиенты почты купили 650 тысяч выигрышных лотерейных билетов

Краснодарский край вошел в топ-5 российских регионов-лидеров по количеству выигрышных билетов «Национальной Лотереи», приобретенных на почте. Как сообщает пресс-служба Почты России, за период с 9 октября 2025 года по 30 сентября 2026-го клиенты почтовых отделений на Кубани приобрели более 654 тыс. выигрышных билетов.