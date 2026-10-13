На Кубани клиенты почты купили 650 тысяч выигрышных лотерейных билетов
13.10.2026, 12:46
Краснодарский край вошел в топ-5 российских регионов-лидеров по количеству выигрышных билетов «Национальной Лотереи», приобретенных на почте. Как сообщает пресс-служба Почты России, за период с 9 октября 2025 года по 30 сентября 2026-го клиенты почтовых отделений на Кубани приобрели более 654 тыс. выигрышных билетов.
Это четвертый результат по стране, говорится в сообщении. В пятерке регионов-лидеров — Москва (более 1 млн билетов), Ленинградская область (свыше 934 000 билетов), Московская область (более 825 000 билетов), а также Свердловская область (почти 481 000 билетов).
По общей сумме выигрышей Краснодарский край также занял четвертое место. Билеты, приобретенные в почтовых отделениях, принесли жителям региона около 110 млн руб. Всего за год в почтовых отделениях по всей стране выиграли 16 млн билетов «Национальной Лотереи» на общую сумму свыше 2,7 млрд руб.
Самые крупные выигрыши в размере 5 млн и 3 млн руб. получили жители Крымского и Темрюкского районов.
С 2014 года в России проводятся исключительно государственные лотереи. Средства от их проведения направляются на финансирование социальных программ, связанных с развитием физической культуры и спорта.