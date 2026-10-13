В Краснодаре проведут фестиваль адыгской культуры в рамках проекта «Соседи»
13.10.2026, 12:45
В Краснодаре 14 октября пройдет четвертый эпизод культурно-просветительского проекта «Соседи», посвященный традициям адыгов-черкесов. Программа объединит лекцию, художественные выступления, мастер-классы и знакомство с национальной кухней. Мероприятие начнется в 17:00 в медиацентре «Дом журналистики» на улице Гоголя, 70, сообщили в пресс-службе организации.
Гостям расскажут о культуре коренного народа Кубани, его обычаях и традиционных представлениях о гостеприимстве, уважении к старшим, чести и верности слову. Одной из тем станет адыгский этикет «Адыгэ Хабзэ», регулирующий нормы поведения и взаимоотношения в обществе.
В программу войдут лекция образовательного проекта «Вита Нова» и интерактивные площадки, подготовленные Краснодарской краевой общественной организацией «Центр адыгской культуры». Посетители смогут познакомиться с национальными костюмами «Адыгэ Фашэ», попробовать себя в золотошвейном искусстве на мастер-классе «Золотая нить Сатаней» и узнать о традиционном свадебном обряде «Адыгэ Джэгу». Завершится программа общим круговым танцем и дегустацией блюд национальной кухни за столом «Адыгэ Анэ».
Проект «Соседи» знакомит жителей региона с культурой народов, проживающих на Кубани. Всего запланировано шесть эпизодов, посвященных славянам, адыгам, армянам, грекам и татарам. Финальную встречу организаторы посвятят национальным сказкам. Площадкой для цикла мероприятий стал «Дом журналистики», который на время проекта превращается в пространство для общения и знакомства с традициями соседних народов.
Посетители могут отмечать участие в мероприятиях в специальном «паспорте соседа». После завершения цикла среди участников, собравших отметки обо всех шести событиях, проведут розыгрыш призов.
Проект реализуется в рамках Года единства народов России и направлен на сохранение этнокультурного многообразия и укрепление межнациональных связей. Мероприятия проходят при поддержке департамента информационной политики Краснодарского края, образовательного проекта «Вита Нова», Центра народов Кубани и Центра адыгской культуры.