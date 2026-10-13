В Краснодаре проведут фестиваль адыгской культуры в рамках проекта «Соседи»

Проект «Соседи» знакомит жителей региона с культурой народов, проживающих на Кубани. Всего запланировано шесть эпизодов, посвященных славянам, адыгам, армянам, грекам и татарам. Финальную встречу организаторы посвятят национальным сказкам. Площадкой для цикла мероприятий стал «Дом журналистики», который на время проекта превращается в пространство для общения и знакомства с традициями соседних народов.