В Саратовской области плодородие почв будут спасать вязы
13.10.2026, 12:20
Три района Саратовской области выбраны в качестве пилотных территорий по сохранению почв. О том, как эти мероприятия будут осуществляться на практике, обсуждали в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.
В марте на площадке комитета по аграрным вопросам Саратовской областной думы состоялось рабочее совещание по вопросу сохранения лесополос и мелиоративных насаждений в регионе как основы сохранения плодородия почв. В итоге появилась дорожная карта, утвержденная правительством региона и Минсельхозом. В качестве пилотных территорий были определены Озинский, Перелюбский и Дергачевский районы.
Министр сельского хозяйства региона Василий Котов напомнил, что часть территории области, а именно юго-восточные районы, находится в полупустынной зоне. Рабочая группа под руководством Минприроды, в которую вошли представители лесхозов и районных администраций, обследовала каждый из районов, где необходимо создавать защитные полосы с учетом ветровой эрозии.
В трех пилотных районах планируется создать экосреду, что позволит предотвратить опустынивание земель. Сельхозтоваропроизводители, у которых такие земли находятся в долгосрочной аренде или в собственности, передадут небольшие участки лесхозам. На них планируется посадить акацию и вяз, считающиеся наиболее устойчивыми к климатическим условиям. Ширина полосы должна составить 15 метров: в середине высадят деревья, а по краям — кустарник.
В результате инвентаризации выявлено более 4 тыс. гектаров, на которых созданы защитные лесные насаждения: из них в Дергачевском районе — 1,7 тыс. гектаров, в Озинском — 1,6 тыс., в Перелюбском — более 700 гектаров. Доля насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, составляет в среднем 17%.
Сейчас специалисты Минсельхоза ведут работу по установлению кадастровых номеров земельных участков собственников.