В Саратовской области плодородие почв будут спасать вязы

В трех пилотных районах планируется создать экосреду, что позволит предотвратить опустынивание земель. Сельхозтоваропроизводители, у которых такие земли находятся в долгосрочной аренде или в собственности, передадут небольшие участки лесхозам. На них планируется посадить акацию и вяз, считающиеся наиболее устойчивыми к климатическим условиям. Ширина полосы должна составить 15 метров: в середине высадят деревья, а по краям — кустарник.