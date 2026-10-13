Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Волгограде
Среди них - двое подростков
13.10.2026, 12:10
В Дзержинском районе Волгограда восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля. Все были направлены в медицинское учреждение, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Авария произошла накануне, 12 октября, возле дома № 56 по ул. Качинцев. По предварительным данным, 18-летний водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ». Среди пассажиров маршрутки было двое 16-летних подростков.
По информации областного комитета здравоохранения, пострадавшие были доставлены в больницу СМП № 25, после осмотра все отказались от госпитализации. В ликвидации последствий ДТП было задействовано пять бригад скорой помощи, уточнили в ведомстве.