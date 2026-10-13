Продажи жилья в новостройках Кубани в сентябре превысили 100 тысяч «квадратов»
13.10.2026, 12:06
В Краснодарском крае в сентябре продажи жилья в новостройках составили 101 тыс. кв. м, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом по итогам девяти месяцев 2026 года объем реализации достиг 721 тыс. кв. м, увеличившись на 10%. В Ростовской области продажи в первый месяц осени выросли на 23%, до 92 тыс. кв. м. Такие данные приводят аналитики «Дом.РФ».
Ускорение спроса на первичном рынке жилья в Ростовской области совпало с ожиданиями пересмотра условий программы «Семейная ипотека». По оценке аналитиков, именно стремление покупателей оформить льготные кредиты на прежних условиях стало одним из основных факторов роста продаж. При этом сделки без ипотеки и с использованием других программ кредитования сократились. За январь—сентябрь в Ростовской области реализовали 617 тыс. кв. м новостроек, что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
В целом по России в сентябре застройщики продали 2,4 млн кв. м жилья на 495 млрд руб. В годовом выражении площадь реализованных квартир увеличилась на 12%, денежный объем продаж — на 11%. Это третий месяц с начала 2026 года, когда продажи новостроек превысили прошлогодний уровень. Аналогичная динамика наблюдалась в январе и июне.
Рост продаж зафиксирован в 63 из 89 регионов. За пределами десяти крупнейших рынков недвижимости реализация жилья увеличилась в среднем на 23%, тогда как в топ-10 прирост составил 2%. Наиболее заметную динамику показали Ленинградская область (+63%), Башкирия (+41%) и Московская область (+28%). В Москве продажи, напротив, сократились на 27% год к году. Аналитики связывают это с высокой базой сравнения 2025 года, снижением объемов строительства и ростом цен.
По итогам девяти месяцев 2026 года в России реализовали 17 млн кв. м жилья на 3,5 трлн руб. Это на 3% и 6% соответственно больше, чем годом ранее. На фоне сентябрьского всплеска спроса распроданность строящегося жилья достигла 70%, увеличившись на 2 процентных пункта. При этом срок реализации оставшихся квартир сохраняется на уровне 3,2 года, что, по оценке аналитиков, указывает на ограниченность эффекта от ускорения продаж.