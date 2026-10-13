Продажи жилья в новостройках Кубани в сентябре превысили 100 тысяч «квадратов»

В Краснодарском крае в сентябре продажи жилья в новостройках составили 101 тыс. кв. м, что на 1% меньше, чем годом ранее. При этом по итогам девяти месяцев 2026 года объем реализации достиг 721 тыс. кв. м, увеличившись на 10%. В Ростовской области продажи в первый месяц осени выросли на 23%, до 92 тыс. кв. м. Такие данные приводят аналитики «Дом.РФ».