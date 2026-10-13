Оборот азартных игр в Дагестане упал на 74%

Снижение также отмечено в производстве кожи и изделий из кожи, где оборот уменьшился на 7,7%, до 1,14 млрд руб. В производстве прочей неметаллической минеральной продукции показатель сократился на 4,7%, до 8,74 млрд руб., компьютеров, электронных и оптических изделий — на 5,3%, до 1,39 млрд руб. При этом в отрасли строительства общий оборот вырос, но в отдельных сегментах снизился: в строительстве зданий — на 6,2%, до 23,74 млрд руб., в специализированных строительных работах — на 18,5%, до 5,11 млрд руб.