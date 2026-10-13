Оборот азартных игр в Дагестане упал на 74%
13.10.2026, 12:05
Оборот организаций, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания, в Дагестане в январе—августе 2026 года сократился на 86,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,1 млн руб. Оборот деятельности по организации азартных игр, заключению пари и проведению лотерей снизился на 74,3%, до 31,5 млн руб. Об этом свидетельствуют данные Дагестанстата, которые изучил «Ъ-Кавказ».
Наиболее заметное снижение среди крупных отраслевых направлений зафиксировано в сфере административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг. Оборот организаций этой категории сократился на 46,8%, до 3,41 млрд руб. В сфере водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений показатель снизился на 32,8%, до 2,17 млрд руб. В деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений падение составило 25,8%, до 418,8 млн руб.
В обрабатывающей промышленности, несмотря на общий рост оборота, ряд направлений показал снижение. Оборот производства одежды уменьшился на 43,2%, до 29,7 млн руб., мебели — на 32%, до 306,2 млн руб., текстильных изделий — на 20,4%, до 63,5 млн руб. В деревообработке показатель сократился на 15,4%, до 95,9 млн руб., в производстве прочих готовых изделий — на 8,9%, до 500,2 млн руб. Оборот производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, снизился на 3,5%, до 1,7 млн руб.
Снижение также отмечено в производстве кожи и изделий из кожи, где оборот уменьшился на 7,7%, до 1,14 млрд руб. В производстве прочей неметаллической минеральной продукции показатель сократился на 4,7%, до 8,74 млрд руб., компьютеров, электронных и оптических изделий — на 5,3%, до 1,39 млрд руб. При этом в отрасли строительства общий оборот вырос, но в отдельных сегментах снизился: в строительстве зданий — на 6,2%, до 23,74 млрд руб., в специализированных строительных работах — на 18,5%, до 5,11 млрд руб.
В сфере транспорта и связи наиболее значительное падение зафиксировано на водном транспорте. Оборот организаций этого направления сократился на 73,3%, до 492,4 млн руб. Оборот издательской деятельности уменьшился на 32,9%, до 90,1 млн руб., почтовой связи и курьерской деятельности — на 1,4%, до 1,30 млрд руб. В сфере правовой деятельности и бухгалтерского учета показатель снизился на 21,9%, до 147,7 млн руб.
В сфере водоснабжения и обращения с отходами снижение затронуло несколько направлений. Оборот забора, очистки и распределения воды упал на 34,6%, до 1,79 млрд руб., сбора и обработки сточных вод — на 24%, до 87,1 млн руб. Оборот сбора, обработки и утилизации отходов, а также обработки вторичного сырья сократился на 33,5%, до 124,9 млн руб. При этом в сфере ликвидации последствий загрязнений и других услуг, связанных с удалением отходов, оборот вырос на 17,2%, до 6,2 млн руб.
Сокращение отмечено и в социальной сфере. Оборот организаций здравоохранения и социальных услуг снизился на 14,5%, до 84,56 млрд руб. В образовании общий показатель вырос, однако оборот дополнительного образования уменьшился на 14,3%, до 218,1 млн руб. В государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также социальном обеспечении оборот снизился на 4,7%, до 36,5 млн руб.