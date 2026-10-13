Самолет-разведчик НАТО вновь курсирует над нейтральными водами Черного моря
13.10.2026, 11:45
Утром 13 октября самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над южной частью Черного моря. Воздушное судно выполняет полеты над нейтральными водами, перемещаясь с запада на восток и обратно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
По словам собеседника информагентства, самолет находится на высоте около 10 км. Он не использует воздушные коридоры, предназначенные для гражданской авиации, и не входит в воздушное пространство других государств.
Полеты разведывательных самолетов НАТО над нейтральными водами Черного моря происходят регулярно. Один из таких полетов состоялся летом 2026 года: тогда Bombardier Artemis II провел над акваторией девять часов.
Самолет создан на базе бизнес-джета Bombardier Challenger 650. Воздушное судно переоборудовали для выполнения задач радиолокационной разведки, а в военной модификации оно получило название Artemis II.
По имеющейся информации, Пентагон заказал два таких самолета.