Самолет-разведчик НАТО вновь курсирует над нейтральными водами Черного моря

Утром 13 октября самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II вновь заметили над южной частью Черного моря. Воздушное судно выполняет полеты над нейтральными водами, перемещаясь с запада на восток и обратно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.