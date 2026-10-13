В Саратове многодетным погорельцам разрешат бесплатно заготовить дрова

Согласно разработанному законопроекту, за одним из родителей закрепляется право заготовить древесину для собственных нужд без учета периодичности и в пределах объемов, определенных законом области. Сейчас заготовка древесины за плату по ставкам, устанавливаемым правительством области, разрешается ежегодно для отопления (до 15 куб. м), раз в 15 лет для ремонта индивидуальных домов и надворных построек (до 24 куб. м) и раз в 50 лет для их строительства (до 60 куб. м).