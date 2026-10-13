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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Саратове многодетным погорельцам разрешат бесплатно заготовить дрова

13.10.2026, 11:42
В Саратовской области решено принять дополнительные меры поддержки многодетных семей, пострадавших от пожаров. Соответствующий законопроект разработан прокурором области и внесен на рассмотрение в комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию областной думы.
Старший помощник прокурора Саратовской области Антон Иванов

Старший помощник прокурора Саратовской области Антон Иванов

Саратовская областная Дума

Старший помощник прокурора Саратовской области Антон Иванов сообщил, что рассматриваемый законопроект подготовлен региональной прокуратурой и предусматривает внесение изменений в закон «Об использовании лесов гражданами для собственных нужд». Антон Иванов напомнил, что за субъектами Российской Федерации сохраняется право устанавливать дополнительные меры поддержки.
По данным Главного управления регионального МЧС, в области с 2015 по 2026 гг. при пожарах пострадали 61 частный жилой дом и 37 надворных построек, находящихся в пользовании многодетных семей.
Согласно разработанному законопроекту, за одним из родителей закрепляется право заготовить древесину для собственных нужд без учета периодичности и в пределах объемов, определенных законом области. Сейчас заготовка древесины за плату по ставкам, устанавливаемым правительством области, разрешается ежегодно для отопления (до 15 куб. м), раз в 15 лет для ремонта индивидуальных домов и надворных построек (до 24 куб. м) и раз в 50 лет для их строительства (до 60 куб. м).
Такое право можно реализовать в течение года со дня утраты имущества на пожаре. Льготный порядок заготовки древесины для отдельных категорий граждан предусмотрен, в частности, в законодательстве Алтайского края, Нижегородской и Томской областей.
Депутаты законопроект поддержали. Он вынесен на ближайшее заседание Думы.

Татьяна Смирнова