В Саратове многодетным погорельцам разрешат бесплатно заготовить дрова
13.10.2026, 11:42
В Саратовской области решено принять дополнительные меры поддержки многодетных семей, пострадавших от пожаров. Соответствующий законопроект разработан прокурором области и внесен на рассмотрение в комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию областной думы.
Старший помощник прокурора Саратовской области Антон Иванов сообщил, что рассматриваемый законопроект подготовлен региональной прокуратурой и предусматривает внесение изменений в закон «Об использовании лесов гражданами для собственных нужд». Антон Иванов напомнил, что за субъектами Российской Федерации сохраняется право устанавливать дополнительные меры поддержки.
По данным Главного управления регионального МЧС, в области с 2015 по 2026 гг. при пожарах пострадали 61 частный жилой дом и 37 надворных построек, находящихся в пользовании многодетных семей.
Согласно разработанному законопроекту, за одним из родителей закрепляется право заготовить древесину для собственных нужд без учета периодичности и в пределах объемов, определенных законом области. Сейчас заготовка древесины за плату по ставкам, устанавливаемым правительством области, разрешается ежегодно для отопления (до 15 куб. м), раз в 15 лет для ремонта индивидуальных домов и надворных построек (до 24 куб. м) и раз в 50 лет для их строительства (до 60 куб. м).
Такое право можно реализовать в течение года со дня утраты имущества на пожаре. Льготный порядок заготовки древесины для отдельных категорий граждан предусмотрен, в частности, в законодательстве Алтайского края, Нижегородской и Томской областей.
Депутаты законопроект поддержали. Он вынесен на ближайшее заседание Думы.