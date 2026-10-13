Удмуртия скорректирует стратегию развития АПК до 2030 года
Урожай зерна в республике достиг 720 тыс. тонн при урожайности 27 ц/га
13.10.2026, 11:39
В Удмуртии скорректируют стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года с учетом задачи технологического лидерства. Такое поручение дала врио главы республики Ольга Абрамова исполняющему обязанности вице-премьера Роману Габдрахманову и и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Василию Муклину. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.
«Ключевым аспектом роста агропромышленного комплекса России заявлено научно-технологическое развитие»,— отметила госпожа Абрамова. По ее словам, уборка зерновых культур в республике завершилась на прошлой неделе. Хозяйства намолотили около 720 тыс. тонн зерна с 280 тыс. га при средней урожайности 27 ц/га.
«Еще некоторое время назад урожайность средняя была 19 центнеров с гектара. То есть мы с вами растем»,— сказала врио главы региона.
В 2025 году аграрии Удмуртии собрали около 860 тыс. тонн зерна в бункерном весе. После сушки и очистки объем составил 804,7 тыс. тонн, средняя урожайность достигла 30,4 ц/га.
По словам Ольги Абрамовой, собранного урожая достаточно для обеспечения потребностей животноводства республики. Развитие этой отрасли, в том числе за счет научных и технологических решений, обсуждалось на пленарном заседании выставки «Золотая осень» в Москве с участием председателя правительства России Михаила Мишустина.