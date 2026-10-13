Удмуртия скорректирует стратегию развития АПК до 2030 года

В Удмуртии скорректируют стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года с учетом задачи технологического лидерства. Такое поручение дала врио главы республики Ольга Абрамова исполняющему обязанности вице-премьера Роману Габдрахманову и и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Василию Муклину. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.