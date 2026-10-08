Взять корову за рога
Наработки Удмуртии легли в основу федерального проекта по животноводству
08.10.2026, 16:11
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова представила на пленарном заседании агропромышленной выставки «Золотая осень» федеральный проект по развитию животноводства. В него вошли четыре направления — генетика и селекция, воспроизводство, здоровье животных и факторы среды. По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, некоторые наработки Удмуртии легли в основу проекта.
«Наша основная задача — российского агропрома и любого регионального агропрома — производить как можно больше конкурентоспособной продукции с одного гектара, квадратного метра, головы. И здесь без технологий точно не обойтись»,— сказала госпожа Абрамова.
Одним из направлений проекта станет развитие эмбриотрансфера — технологии, при которой эмбрион от генетически ценной коровы переносят в организм другой коровы-реципиента, которая вынашивает теленка. Такой подход позволяет получать потомство от высокопродуктивных животных без необходимости вынашивания каждого теленка самой коровой-донором.
Удмуртия уже применяет эту технологию: первый теленок, полученный методом эмбриотрансфера в республике, родился в 2021 году. По данным Минсельхоза, федеральная технологическая платформа должна позволить получать от одного высокопродуктивного донора по 7–10 телят в год с использованием животных-реципиентов. Это должно сделать технологию доступнее для племенных хозяйств.
Госпожа Абрамова также привела результаты работы республики по геномной селекции, запущенной в 2020 году. Проект позволяет выявлять животных с лучшими генетическими качествами, что, по ее словам, помогает увеличивать надои и снижать затраты на поддержание здоровья и профилактику заболеваний. В хозяйстве «Мир» Воткинского района корова за вторую лактацию дала 21 тонну молока.
Удмуртия остается одним из крупнейших производителей молока в стране. В первом полугодии 2026 года в республике произвели 606,1 тыс. тонн молока — на 5,8% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занял третье место в ПФО. По итогам 2025 года республика произвела 1,158 млн тонн молока и заняла четвертое место среди регионов России.
Отдельный блок проекта посвящен здоровью животных. Госпожа Абрамова отметила, что без эффективных отечественных вакцин и ветеринарных препаратов генетические исследования имеют меньше смысла. В рамках проекта планируется создать систему прогнозирования рисков распространения заразных заболеваний и внедрить автоматическую оценку состояния здоровья животных.
Оксана Лут на заседании назвала Ольгу Абрамову основоположником большого животноводческого проекта. По ее словам, часть наработок Удмуртии была использована при его формировании.
Отметим, что до назначения врио главы Удмуртии, с июля 2024-го по июль 2026 года, Ольга Абрамова была советником министра сельского хозяйства РФ. На посту она в том числе занималась подготовкой реформы племенного животноводства.
В тот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на пленарном заседании, что уровень независимости России в сфере технологического обеспечения продовольственной безопасности за год вырос на 12%. После заседания премьер ознакомился с технологией эмбриотрансфера крупного рогатого скота и отметил ее значение для продовольственной безопасности и развития животноводства.