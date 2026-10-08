Взять корову за рога

Удмуртия уже применяет эту технологию: первый теленок, полученный методом эмбриотрансфера в республике, родился в 2021 году. По данным Минсельхоза, федеральная технологическая платформа должна позволить получать от одного высокопродуктивного донора по 7–10 телят в год с использованием животных-реципиентов. Это должно сделать технологию доступнее для племенных хозяйств.