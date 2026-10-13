Более 60 молодых специалистов прошли стажировку на морских терминалах ОТЭКО в текущем году

Одним из самых юных стажёров стал Дмитрий Озолинг, ученик Бауманской инженерной школы № 1580 – победитель профориентационного конкурса «ТелеПорт в будущее» в номинации «Археология» с бизнес-кейсом «Голос древней Тамани: как превратить историю в проект будущего». Он прошёл стажировку в московском офисе компании и написал компьютерную программу, которая призвана помочь археологам, — приложение для анализа визуальных материалов раскопа, формирующее текстовое описание находки по изображению. «Момент, когда программа наконец заработала, стал самым запоминающимся. Мне понравилось именно то, что мой код решает реальную проблему, а не просто существует сам по себе. Когда видишь, как твоя работа экономит время специалистам, это очень мотивирует. Я и раньше хотел стать инженером-программистом, и стажировка это только подтвердила», — поделился впечатлениями Дмитрий.