Более 60 молодых специалистов прошли стажировку на морских терминалах ОТЭКО в текущем году
13.10.2026, 11:34
C начала 2026 года 62 студента и 1 школьник прошли производственную практику и стажировку в различных подразделениях морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань.
Будущие специалисты работали над реальными задачами в пятнадцати направлениях – от цифровизации бизнес-процессов, логистики и железнодорожного транспорта до энергетики, техобслуживания и ремонта, PR, HR и даже археологии. Краснодарский край представлен студентами КубГУ, КубГТУ, КубГАУ, ИМСИТ, филиала Первого казачьего университета в Темрюке и Славянского сельскохозяйственного техникума.
«Ежегодно расширяя программу стажировок, мы создаём среду для реальной помощи вузам и ссузам в вопросах приобретения студентами практических навыков и в то же время помогаем будущим специалистам ещё на этапе получения образования проверить знания в условиях реального предприятия», — отметил директор по персоналу и административным вопросам компании «ОТЭКО» Сергей Гарифуллин.
Одним из самых юных стажёров стал Дмитрий Озолинг, ученик Бауманской инженерной школы № 1580 – победитель профориентационного конкурса «ТелеПорт в будущее» в номинации «Археология» с бизнес-кейсом «Голос древней Тамани: как превратить историю в проект будущего». Он прошёл стажировку в московском офисе компании и написал компьютерную программу, которая призвана помочь археологам, — приложение для анализа визуальных материалов раскопа, формирующее текстовое описание находки по изображению. «Момент, когда программа наконец заработала, стал самым запоминающимся. Мне понравилось именно то, что мой код решает реальную проблему, а не просто существует сам по себе. Когда видишь, как твоя работа экономит время специалистам, это очень мотивирует. Я и раньше хотел стать инженером-программистом, и стажировка это только подтвердила», — поделился впечатлениями Дмитрий.
Завершение стажировки или производственной практики не означает окончание сотрудничества. Часть студентов продолжает взаимодействие с компанией. Например, Никита Корягин из НИУ ВШЭ проходил практику дважды в 2026 году, а Данил Дворников из РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и Анастасия Суворова из КубГУ после летней практики прошли оплачиваемую стажировку с заключением трудового договора. Форматы взаимодействия тоже расширяются: Максим Попенко из ЮРГПУ им. М.И. Платова получил опыт удалённой стажировки, а Екатерина Анашкина и Кира Касимова из КубГУ работали с находками археологов компании на выставке во Всероссийском детском центре «Орлёнок».
География учебных заведений, студенты которых проходят практику в ОТЭКО, охватывает ведущие вузы страны: ФГАОУ ВО «Научно-исследовательский университет Высшая Школа Экономики» (НИУ ВШЭ), ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (РУТ МИИТ), ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (КубГТУ), ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова» и другие.
Программа по привлечению учащихся вузов и ссузов на летнюю практику на производство действует в компании с 2022 года. В 2024 году, когда число заявок выросло вдвое по сравнению с предыдущим периодом, практику прошли 33 студента, а в 2026-м — уже 63 человека. С 2023 года ОТЭКО также реализует профориентационный проект «ТелеПорт в будущее» для старшеклассников, в котором за все время приняли участие более 1100 учеников из 30 школ Темрюкского района и свыше 400 родителей, а количество проведённых мероприятий превысило 50. В июле-августе 2026 года ОТЭКО организовала в Тамани дневной профориентационный лагерь для школьников-победителей конкурса «ТелеПорт в будущее»: на протяжении двух недель ребята встречались с руководителями подразделений ОТЭКО, проходили мастер-классы и готовили командный проект для решения конкретных бизнес-задач.