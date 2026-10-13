Positive Technologies вложила 600 млн руб. в систему для работы с данными
13.10.2026, 12:04
На российском рынке платформ для работы с корпоративными данными появится еще одно решение. Positive Technologies разработала свой продукт, в который вложила порядка 600 млн руб., рассказали источники “Ъ”. Подобные сервисы уже есть у крупных ИТ-компаний Yandex B2B Tech и VK Tech, и новой платформе будет сложно конкурировать с ними. При этом на такие системы фиксируется «устойчиво растущий спрос» в силу того, что они активно используются разработчиками как источники данных для обучения ИИ-моделей.
Разработчик решений информационной безопасности Positive Technologies (MOEX: POSI) выходит на рынок корпоративных платформ данных, рассказал “Ъ” источник на ИТ-рынке. Эти платформы собирают и хранят данные всей компании, чтобы ИБ-специалисты, разработчики и аналитики могли использовать их и обучать на них ИИ-модели. Решение будет называться PT Security Lakehouse, рассказал собеседник.
Коммерческий релиз намечен на осень 2026 года. По данным источника “Ъ”, инвестиции в разработку платформы оцениваются в 400–600 млн руб., а целевая доля рынка к 2030 году — 10%. В Positive Technologies на запрос не ответили.