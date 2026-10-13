В Ростове экс-полковника полиции осудили на пять лет за превышение полномочий

Суд приступил к рассмотрению дела в ноябре 2025 года. Сергей Глазырин вину не признал. Приговором ему назначено пять лет колонии общего режима. Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на три года и специального звания полковника полиции.