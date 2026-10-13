В Ростове экс-полковника полиции осудили на пять лет за превышение полномочий
13.10.2026, 10:37
Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор Сергею Глазырину, бывшему замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского главка МВД. Его признали виновным в превышении должностных полномочий из корыстной и иной личной заинтересованности (ч. 3 п. «е» ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Как установил суд, в марте 2024 года к Глазырину обратился знакомый, представлявший коммерческие структуры. Он попросил содействовать заключению прямых договоров на поставку песка и щебня для строительства инженерных сетей в Аксайском районе. По версии обвинения, Глазырин поручил подчиненному направить компании-заказчику необоснованный запрос финансово-хозяйственных документов. Под угрозой продолжения проверок и оперативно-розыскных мероприятий руководство организации вынудили отказаться от прежнего поставщика и заключить контракты с аффилированными компаниями.
После этого Глазырин потребовал передавать ему вознаграждение из расчета 10 руб. за каждую поставленную тонну строительных материалов. Отмечается, фактически деньги ему не передавались.
Суд приступил к рассмотрению дела в ноябре 2025 года. Сергей Глазырин вину не признал. Приговором ему назначено пять лет колонии общего режима. Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах на три года и специального звания полковника полиции.
Приговор не вступил в законную силу. В карточке дела на сайте Советского районного суда значится, что защита фигуранта подавала как минимум три жалобы в Ростовский областной суд. По всем из них вышестоящая инстанция отказала.