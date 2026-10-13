В Самарской области отопление получили 91% соцобъектов, 89% школ и детсадов и 74% МКД
13.10.2026, 10:34
В Самарской области на 13 октября к отоплению подключили 1783 (97%) котельные, 15467 (74%) многоквартирных домов, 2160 (89%) школ и детсадов, 2364 (91%) учреждения социальной сферы, здравоохранения и культуры. Об этом сообщает минэнерго и ЖКХ Самарской области.
В министерстве отмечают, что теплоэнергетический комплекс региона вышел на максимальные рабочие параметры. Значительная часть территорий губернии уже завершила подключение потребителей. 100%-ный показатель готовности и пуска тепла по всем направлениям (котельные, жилой фонд и социальная сфера) достигнут в 16 муниципальных образованиях.
В остальных муниципалитетах аварийные бригады и управляющие организации ведут точечную наладку внутридомовых коммуникаций, устранение завоздушивания стояков и регулировку гидравлических режимов.