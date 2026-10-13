В Самарской области отопление получили 91% соцобъектов, 89% школ и детсадов и 74% МКД

В министерстве отмечают, что теплоэнергетический комплекс региона вышел на максимальные рабочие параметры. Значительная часть территорий губернии уже завершила подключение потребителей. 100%-ный показатель готовности и пуска тепла по всем направлениям (котельные, жилой фонд и социальная сфера) достигнут в 16 муниципальных образованиях.