Геннадий Зубков стал зампредом Майкопского районного суда
13.10.2026, 09:55
Президент России указом от 12 октября № 723 назначил трех судей в Адыгее. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Документ предусматривает назначение Геннадия Зубкова заместителем председателя Майкопского районного суда, Заремы Химишевой — судьей Майкопского городского суда, Аминат Хут — судьей Майкопского районного суда.
Указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» опубликован 12 октября.