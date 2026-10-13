В очереди к Крымскому мосту стоят 30 машин
13.10.2026, 09:33
В очереди перед пунктом досмотра на выезде из Крыма через Крымский мост находятся 30 автомобилей. На въезде на полуостров заторов нет, движение свободно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
Ранее были обновлены правила проезда по мосту: движение разрешили автомобилям с прицепами и эвакуаторам. При этом для всех транспортных средств сохраняется обязательный досмотр автомобилей, багажа и пассажиров.
Проезд по Крымскому мосту по-прежнему запрещен электромобилям и гибридным автомобилям, грузовикам массой более 1,5 тонны, цельнометаллическим фургонам с коммерческими кузовами и будками, а также пассажирским фургонам, переоборудованным для коммерческих перевозок.