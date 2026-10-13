В очереди к Крымскому мосту стоят 30 машин

В очереди перед пунктом досмотра на выезде из Крыма через Крымский мост находятся 30 автомобилей. На въезде на полуостров заторов нет, движение свободно. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.