Крымское агропредприятие реализует права требования за 42,2 млн рублей
13.10.2026, 09:17
Арбитражный управляющий Олег Гребенюк объявил о продаже на электронной торговой площадке «Альфалот» (alfalot.ru) прав требования обанкротившегося крымского агропредприятия ООО «Птицекомплекс-Агро». Лот выставлен на публичное предложение с начальной ценой 105,5 млн рублей, текущая цена на момент объявления составляет 42,2 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Согласно материалам торгов, прием заявок открыт с 17 августа 2026 года и продлится до 12 февраля 2027 года. Задаток для участия составляет 10% от текущей цены предложения.
В состав лота вошли три блока прав требования. Первый — задолженность физического лица Юрия Башкирцева в размере 37,7 млн рублей, подтвержденная исполнительным листом от 05.04.2024 на основании определения Арбитражного суда Республики Крым от 15 августа 2024 года по делу. Второй — долг ООО «Надежда» в размере 9,2 млн рублей по определению того же суда от 29 августа 2022 года. Требования к этой компании подлежат удовлетворению после погашения требований четвертой очереди, однако приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника в порядке, установленном п. 1 ст. 148 ФЗ «О несостоятельности» и п. 8 ст. 63 ГК РФ. Третий блок — права требования к контролирующим должника лицам: Юрию Башкирцеву, гражданину Республики Казахстан Василию Демченко и ООО «Надежда», привлеченным солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам «Птицекомплекс-Агро» на сумму 58,6 млн рублей.
Условия торгов предусматривают, что итоговый размер дебиторской задолженности может отличаться от заявленного. При частичном погашении долга к началу реализации начальная цена будет скорректирована управляющим, а покупная цена по договору цессии уменьшится пропорционально погашенной сумме.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пяти дней с даты получения его проекта. Полный расчет по сделке должен быть произведен в течение 30 дней со дня подписания договора.
Предприятие зарегистрировано в селе Котельниково Красногвардейского района Крыма, основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредитель — Василий Демченко.
Ранее суды установили ответственность контролирующих лиц за доведение компании до несостоятельности, что сформировало основной объем взысканий в пользу конкурсной массы.