Крымское агропредприятие реализует права требования за 42,2 млн рублей

В состав лота вошли три блока прав требования. Первый — задолженность физического лица Юрия Башкирцева в размере 37,7 млн рублей, подтвержденная исполнительным листом от 05.04.2024 на основании определения Арбитражного суда Республики Крым от 15 августа 2024 года по делу. Второй — долг ООО «Надежда» в размере 9,2 млн рублей по определению того же суда от 29 августа 2022 года. Требования к этой компании подлежат удовлетворению после погашения требований четвертой очереди, однако приоритетно по отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника в порядке, установленном п. 1 ст. 148 ФЗ «О несостоятельности» и п. 8 ст. 63 ГК РФ. Третий блок — права требования к контролирующим должника лицам: Юрию Башкирцеву, гражданину Республики Казахстан Василию Демченко и ООО «Надежда», привлеченным солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам «Птицекомплекс-Агро» на сумму 58,6 млн рублей.