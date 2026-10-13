В АТОР оценили стоимость отдыха на горнолыжных курортах Сочи

В указанную сумму входят расходы на проживание, ски-пасс и авиаперелет. Расчет сделан на поездку продолжительностью пять-шесть дней. При этом итоговая стоимость отдыха будет зависеть от периода путешествия: в новогодние праздники и в начале января цены окажутся на 20–25% выше среднего уровня.