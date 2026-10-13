В АТОР оценили стоимость отдыха на горнолыжных курортах Сочи
13.10.2026, 08:53
Средняя стоимость отдыха на горнолыжных курортах Сочи в предстоящем зимнем сезоне составит от 85 тыс. до 95 тыс. руб. на одного человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.
В указанную сумму входят расходы на проживание, ски-пасс и авиаперелет. Расчет сделан на поездку продолжительностью пять-шесть дней. При этом итоговая стоимость отдыха будет зависеть от периода путешествия: в новогодние праздники и в начале января цены окажутся на 20–25% выше среднего уровня.
По словам Сергея Ромашкина, горнолыжные курорты Сочи обходятся туристам значительно дешевле зарубежных направлений. В качестве примера эксперт привел стоимость авиаперелета на иностранные горнолыжные курорты, которая может достигать 40–50 тыс. руб. Эта сумма приходится только на дорогу и не включает расходы на размещение и катание.
Параллельно горные курорты Сочи готовятся увеличить продолжительность зимнего сезона. В частности, курорт «Роза Хутор» инвестирует в создание зоны раннего катания «Пик — отметка 1800». Новый участок должен позволить продлить период катания ориентировочно до 150 дней — с начала декабря по май.
В настоящее время горнолыжный сезон на курорте длится около 115 дней. Реализация проекта раннего катания должна увеличить его продолжительность примерно на 35 дней. Таким образом, планируемые изменения затрагивают не только стоимость зимнего отдыха, но и сроки, в течение которых туристы смогут пользоваться горнолыжной инфраструктурой.