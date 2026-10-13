Зимний отдых в горах Сочи оценили в 85–95 тысяч рублей на человека

Сейчас горнолыжный сезон на курорте занимает около 115 дней. После реализации проекта катание планируют организовать с начала декабря до мая. Продолжительность сезона может увеличиться примерно на 35 дней по сравнению с нынешним показателем. Проект направлен на расширение периода, в течение которого курорт сможет принимать любителей зимнего отдыха.