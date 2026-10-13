Зимний отдых в горах Сочи оценили в 85–95 тысяч рублей на человека
13.10.2026, 08:51
Туристам, планирующим поездку на горнолыжные курорты Сочи в предстоящем зимнем сезоне, потребуется в среднем 85–95 тыс. руб. на человека. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергея Ромашкина.
Озвученная стоимость рассчитана на пять-шесть дней отдыха. В нее включены проживание, авиаперелет и ски-пасс, необходимый для катания на горнолыжных трассах. При выборе дат поездки туристам также рекомендуют учитывать сезонное изменение цен: на период новогодних каникул и начало января приходится повышение стоимости на 20–25%.
Сергей Ромашкин отметил, что отдых в горах Сочи значительно выгоднее поездок на зарубежные горнолыжные курорты. По оценке эксперта, только авиаперелет за границу может стоить 40–50 тыс. руб. При таком уровне расходов затраты на дорогу составляют существенную часть бюджета путешествия, тогда как проживание и катание требуют дополнительных средств.
Одновременно в Сочи рассматривают возможность расширения зимнего периода катания. Курорт «Роза Хутор» вкладывает средства в создание специальной зоны раннего катания «Пик — отметка 1800». Ожидается, что появление этой территории позволит увеличить продолжительность сезона ориентировочно до 150 дней.
Сейчас горнолыжный сезон на курорте занимает около 115 дней. После реализации проекта катание планируют организовать с начала декабря до мая. Продолжительность сезона может увеличиться примерно на 35 дней по сравнению с нынешним показателем. Проект направлен на расширение периода, в течение которого курорт сможет принимать любителей зимнего отдыха.