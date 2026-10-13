Зоозащитники раскритиковали предложенные меры по снижению численности медведей
13.10.2026, 08:31
Фонд «Мир медведей» обратился с письмом к руководству Минприроды и губернатору Красноярского края. Поводом для обращения стало совещание с участием экспертов и чиновников, прошедшее 5 октября в Сибирском федеральном университете (СФУ), о проблемах нашествия медведей. Общественники из фонда оказались недовольны резолюцией совещания с рекомендациями увеличить квоты на добычу медведей в проблемных регионах или вовсе отменить их, продлить сроки охоты на зверя, упростить получение разрешений на отстрел.
Совещание прошло на фоне нашествия медведей на востоке страны и нападения на людей. В Минприроды связывают это явление с ростом популяции зверей, неурожаем корнеплодов в лесах и потерей страха перед человеком. Представители министерства заявили, что надо «срочно и комплексно принимать меры» для регуляции численности зверя, но конкретных решений пока не выработано. Ведомство собирает идеи с регионов, как изменить законы об охоте, чтобы можно было активнее отстреливать хищников. В правительстве также пообещали дать отдельным субъектам дополнительное финансирование для регулирования популяции зверя.
По официальным сведениям, в 2026 году в РФ обитало 307,9 тыс. медведей, тогда как в 1990 году их было около 133 тыс. «РИА Новости» сообщало, что в 2026 году в РФ от медведей погибли 26 человек. По данным Минприроды, в 2025 году было зафиксировано 34 случая нападений этих животных на людей, в 2024 году — 19. В одном только Красноярском крае за последний месяц отстрелили 1 тыс. особей.
В «Мире медведей» указывают, что нынешние лимиты добычи не выбираются и сейчас, а возможные послабления приведут к росту браконьерства и увеличению числа происшествий с оружием. Зоозащитники просят провести научную оценку ситуации перед возможным ослаблением бюрократических мер на отстрел.