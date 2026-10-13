Фитнес-сообщество предлагает регулировать отзывы пользователей на сайтах

В «Общественной потребительской инициативе» говорят, что жесткие или избыточные фильтры на публикацию отзывов неизбежно станут проблемой для граждан. Это может привести к цензуре со стороны бизнеса, когда негативные, но абсолютно правдивые отзывы будут блокироваться под предлогом «подозрительной активности», замечают там. Хотя в организации поддерживают введение разумных мер регулирования или саморегулирования, например идентификацию через «Госуслуги».