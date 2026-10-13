Фитнес-сообщество предлагает регулировать отзывы пользователей на сайтах
13.10.2026, 08:01
В распоряжении “Ъ” оказалось письмо Национального фитнес-сообщества (НФС) от 1 октября премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой проработать возможность формирования единых требований к верификации, учету и оспариванию пользовательских отзывов на цифровых платформах и геосервисах. В правительстве РФ вопросы “Ъ” переадресовали в Минцифры и Минэкономики. В Минцифры пояснили, что обращение НФС получено и будет рассмотрено в установленном порядке.
Существующие механизмы, по мнению НФС, не позволяют понять, выступает ли автор отзыва реальным клиентом организации и действительно ли пользовался ее услугами. Глава НФС Елена Силина считает, что проблема с нерелевантными отзывами нарастает с развитием ИИ-сервисов, которые позволяют массово создавать уникальные тексты и синтетические аккаунты.
Для решения проблемы НФС предлагает разделить реакцию пользователей на категории: верифицированная покупка, верифицированный пользователь и анонимный отзыв. Влиять на рейтинг, по замыслу организации, будут первые две. Анонимные отзывы сохранятся для чтения. Идентификацию пользователей предлагается проводить через ЕСИА и банки.
В «Общественной потребительской инициативе» говорят, что жесткие или избыточные фильтры на публикацию отзывов неизбежно станут проблемой для граждан. Это может привести к цензуре со стороны бизнеса, когда негативные, но абсолютно правдивые отзывы будут блокироваться под предлогом «подозрительной активности», замечают там. Хотя в организации поддерживают введение разумных мер регулирования или саморегулирования, например идентификацию через «Госуслуги».