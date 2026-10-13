В Краснодаре отменили сигнал «Атака БПЛА»
13.10.2026, 07:35
В Краснодаре отменили сигнал «Атака БПЛА». Жителям напомнили о правилах безопасности при обнаружении обломков беспилотников, а также о необходимости соблюдать ограничения на публикацию информации о подобных происшествиях.
При обнаружении обломков беспилотника необходимо сообщить об этом по единому номеру 112. Приближаться к находке запрещено. По возможности следует не допускать к ней других людей до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Фотографировать обломки также не рекомендуется.
Кроме того, жителей просят не отвечать на уточняющие вопросы в комментариях к публикациям об обнаруженных обломках в социальных сетях и мессенджерах.
Ранее беспилотную опасность объявили в девяти муниципалитетах Краснодарского края. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по региону, режим действовал в Приморско-Ахтарском муниципальном округе, а также в Абинском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском и Тимашевском районах.
Ночью в Краснодаре включали сирены, также временно закрывали аэропорт. Позднее в городе отменили угрозу атаки беспилотников.
В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются и на сведения о местонахождении военнослужащих, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение предусмотрены штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.
Оперативный штаб Краснодарского края также создал канал в мессенджере MAX, где публикуют оповещения об угрозах атак беспилотников.