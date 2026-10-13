В Краснодаре отменили сигнал «Атака БПЛА»

При обнаружении обломков беспилотника необходимо сообщить об этом по единому номеру 112. Приближаться к находке запрещено. По возможности следует не допускать к ней других людей до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Фотографировать обломки также не рекомендуется.